警察の発表によりますと、1月29日午前10時半頃、静岡県焼津市中根の信号交差点で大型トラックとオートバイが衝突しました。この事故でオートバイに乗っていた近くに住むパート従業員の男性（32）が足を強く打ち、重傷ということです。 警察は、大型トラックを運転していた静岡市葵区富厚里の自称・トラック運転手の男（65）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕し、事故の状況を詳しく調べています。