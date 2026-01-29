ピン芸人のやす子が29日、都内で行われた映画『HELP／復讐島』（30日日本公開）公開直前イベントに登壇した。【動画】やす子、OL姿で登場AIとパワハラ上司への復讐計画を考案理想の上司はコウメ太夫？やす子は「主人公のリンダがスーツを着て登場するのですが、コマーシャルにも出させていただきまして、映画の雰囲気にも合わせたスーツで」とコンサツ会社の社員風スーツで登場。「普段、迷彩服が多いので、『ショムニ』を