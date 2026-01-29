ラグビーの聖地ともされる「秩父宮ラグビー場」の命名権を三井住友フィナンシャルグループが総額100億円規模で取得することが分かりました。「秩父宮ラグビー場」は東京・明治神宮外苑の再開発の一環で建て替えられる計画で、2030年に完成予定です。この新しいラグビー場について、三井住友フィナンシャルグループが10年間・総額100億円規模で命名権を取得することが関係者への取材でわかりました。正式名称として「秩父宮ラグビー