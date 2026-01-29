金の国内小売価格が急上昇しています。初めて3万円を超え、最高値を更新しました。【映像】わずか4カ月で1万円上昇した金午後2時に発表された金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売り価格は、1グラムあたり3万248円と、初めて3万円を超えました。一日で一気に2263円上昇しました。去年9月に2万円台にのせてからわずか4カ月で1万円上昇しました。市場関係者は、アメリカのトランプ大統領が28日、イランに