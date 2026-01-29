気象台は、午後3時34分に、なだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市などに発表（雪崩注意報） 29日15:34時点北部では、風雪や高波、電線等への着雪に注意してください。京都府では、大雪や竜巻などの激しい突風、落雷、なだれに注意してください