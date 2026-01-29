東京・杉並区で住宅が燃える火事があり、激しく延焼しています。【映像】火災現場の様子午後2時半ごろ、杉並区阿佐谷北で住宅から出火しました。建物の1階と2階が燃えているということです。東京消防庁のポンプ車などおよそ40台が出動して消火活動が行われていますが、激しく延焼しています。現場は、JR阿佐ケ谷駅からおよそ550メートル離れた住宅街です。（ANNニュース）