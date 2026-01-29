インタビューに応じるLINEヤフーの朝井大介執行役員LINE（ライン）ヤフーは29日、通信アプリLINEの日本での利用者が昨年末に1億人を超えたと発表した。多彩なコミュニケーション手段を備え、誕生から15年弱で個人間をつなぐスマートフォン上の基盤へと進化した。朝井大介執行役員は共同通信の取材に「買い物や自治体とのやりとりなどを含めた日常生活を便利にしていきたい」と展望を語った。LINEは2011年6月23日にサービスを開