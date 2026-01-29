金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同地金大手の田中貴金属工業は29日午後、金の店頭販売価格を1グラム当たり3万248円に設定し、国内の金小売価格の指標として初めて3万円を突破した。最高値だった前日からさらに急上昇。ニューヨーク市場でも連日の高値更新となっている。トランプ米政権の外交政策や地政学リスクへの懸念から投資家の「ドル離れ」が進み、安全資産とされる金を買う動きが過熱している。28日のニューヨーク商品