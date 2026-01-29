東京証券取引所29日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小幅続伸した。平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄の一角に買い注文が入り、全体の地合いを支えた。終値は前日比16円89銭高の5万3375円60銭。東証株価指数（TOPIX）は9.81ポイント高の3545.30。出来高は約25億383万株だった。