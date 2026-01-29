◇ボクシングスーパーフェザー級トーナメント8回戦大谷新星（新星）《8回戦》木谷陸（KG大和）（2026年1月30日東京・後楽園ホール）賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選の前日計量が29日、都内で行われ、同級8回戦で対戦する日本同級4位の大谷新星（24＝真正）は58・9キロ、同級6位の木谷陸（25＝KG大和）は58・8キロでともに一発クリアした。木谷は高校卒業後に、メキシコに武者修行し11戦をメキシコで戦