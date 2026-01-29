ミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリング女子日本代表フォルティウスのスキップ・吉村紗也香（３３）が２９日、母校の札幌国際大で開催された壮行会に出席。フリースタイルスキー・モーグル代表の島川拓也（２７）＝日本仮設＝とともに初の大舞台へ意気込みを語った。３５０人収容の講義室が学生、職員で埋め尽くされる中、吉村が五輪代表として母校に凱旋（がいせん）した。３０日の誕生日を祝うサプライズもあり、「びっ