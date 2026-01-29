侍ジャパンのメンバーは３０人中２９人が発表され、残り１枠が誰なのかが注目されている。順当なら出場に意欲を見せているレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が有力と見られるが、吉田は右肩に不安を抱えており、ドジャース・大谷翔平をＤＨとするなら守備につく必要性も出てくる。臆測も飛び交う中、米専門局「ＭＬＢネットワーク」でジョン・モロシ氏は、ドジャース・佐々木朗希の可能性に言及。「佐々木はまだ発表して