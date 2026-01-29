ＪＲＡは１月２９日、２２年フローラＳを制したエリカヴィータ（牝７歳、美浦・国枝栄厩舎、父キングカメハメハ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。北海道新ひだか町のグランド牧場で繁殖入りする予定。通算成績は２３戦２勝。総獲得賞金は７０６５万円。先週２４日の小倉牝馬Ｓ（１４着）が、現役最後のレースになった。