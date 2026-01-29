Ｊ２大宮は２９日、都内で２６年百年構想リーグの新体制発表会見を行った。宮沢悠生監督、スチュアート・ウェバー・ヘッドオブスポーツが冒頭に登壇した。このオフは、神村学園高（鹿児島）ＦＷで全国高校サッカー選手権で初優勝し、７得点を挙げ得点王に輝いた日高元らが新たに加入した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグラウンド（ＥＡＳＴ―Ｂ）、開幕戦で２月７日にＪ３松本とホーム・ＮＡＣＫで対戦する。昨季、大