¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç?¡ÖÂè£¶£¹²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬£²£¹Æü¡¢³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁ´£´£¹Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾åÊ¿¿¿Æó¡Ê£µ£²¡á¹­Åç¡Ë¤Ïº£Ç¯£³ÀáÌÜ¡££²ÁöÁ°¡¦»ùÅç¢ªÁ°Áö¡¦¤Ó¤ï¤³£Ç?ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¤È£²ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤Î¹¥Ä´»²Àï¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¥Ò¥²¤È¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥­¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¹­Åç¸©½Ð¿È¡¢£µ£²ºÐ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿