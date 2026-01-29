お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。悩みを抱える視聴者にアドバイスを送った。太ってしまったことが原因で、昔の写真を見て落ち込んでしまうと悩むという視聴者の相談に「私、昔の写真を見たらすごいポジティブな気持ちになる。『私、こんな可愛かったんだ』ってなる」と話し出した藤本。続けて「『痩せたらこんなに可愛いんだ』っ