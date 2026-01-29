巨人は２９日、公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」の松崎さやさんがＳＨＡＲＰ台湾のＡＱＵＯＳスマートフォン年間アンバサダーに起用されることを発表した。現役の「ＶＥＮＵＳ」が球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初めて。巨人はこれまでに３軍遠征やＯＢ戦を台湾で行っており、２４年３月には球団創設９０周年事業として台北ドームで親善試合を実施。昨年はマスコットの現地公演も行っており、日台の交友