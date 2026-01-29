シチズン時計が展開する「ザ・シチズン」ブランドは、時計としての高い精度や、高品質な素材、仕上げを用いるフラッグシップラインだ。今回はそのザ・シチズンから、レギュラーモデルの「AQ4100-57B」を取り上げる。光発電エコ・ドライブと高精度クオーツというシチズンの中核技術を、素材と表現の両面からていねいにまとめたモデルだ。魅せる文字板表現ザ・シチズンは「大きく羽を広げた“イーグルマーク”」をシンボルとしている