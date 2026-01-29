ＮＨＫは２９日、２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の追悼番組「加藤一二三という男、ありけり。」を放送すると発表した。３１日午後１１時から。引退直後の２０１７年７月に初回放送。同局は番組について「現役最後の対局に至るまでの、加藤九段の半年間の戦いの日々を追うとともに、加藤九段をよく知る羽生善治九段、デビュー戦を戦った藤井聡太竜王・名人や“ひふみん”を愛する各界の人々