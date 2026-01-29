高市早苗首相が1月19日、衆院解散・総選挙の実施を表明し、金融市場では円安株高の「高市トレード」が加速している。政府は2026年度予算案で物価高対策を盛り込んだが、円安は国民の暮らしにかかわる生活用品の値上がりの主因であるため、景気への影響に加え、衆院選になれば与党に逆風になりかねない。 一方、日中関係は中国当局による重要鉱物の対日輸出規制に発展し、日本経済を取り巻く環境は厳しさを増す。首相の