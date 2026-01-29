テクニカルポイント ドルカナダ、急速な下降トレンド、売られ過ぎゾーン入り 1.4020ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3903一目均衡表・雲（上限） 1.3896100日移動平均 1.3867エンベロープ1%上限（10日間） 1.3831200日移動平均 1.3817一目均衡表・雲（下限） 1.378721日移動平均 1.373010日移動平均 1.3723一目均衡表・基準線 1.3717一目均衡表・転換線 1.3593エン