【動画】FOOT×BRAIN+ #748｜https://youtu.be/G3lrjrRghPs 全ポジション怪物だらけ！ 多彩なる『個』を誇る最強オランダサッカーの全貌 北中米ワールドカップで日本が優勝を目指す上で、避けては通れない強豪・オランダ。 なぜこの国は、クライフをはじめ、世界トップレベルの選手を次々と生み出し続けるのか。 その答えは、ヨハン・クライフが遺した育成改革「プラン・クライフ」と、名門アヤックスの哲学にあっ