２７日、撫仙湖西岸の明星魚洞風景区。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）【新華社玉渓1月29日】中国雲南省玉渓市の撫仙湖ではこのところ、青い波が揺らめき、美しい冬景色が多くの観光客を引き付けている。２７日、撫仙湖畔の喫茶店でくつろぐ観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖に浮かぶ船。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖を進むカヤック。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）