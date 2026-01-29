1月28日から始まった衆議院選挙の期日前投票。“真冬の総選挙”となった今回、投票率はどこまで伸びるのでしょうか。『サン！シャイン』は、選挙分析にたけた、お笑い芸人「ゆかいな議事録」の山本期日前さんを取材。衆院選の行方を占う“数字”を教えてもらいました。投票率にも影響か？注目の数字はまず、山本期日前さんが注目したのは「4」という数字。選挙芸人・山本期日前：“4日間”というのは、今回の急な解散の一つの特徴