ガイナーレ鳥取は29日、エリース豊島FC(関東1部)に期限付き移籍していたDF東根輝季(23)について、移籍期間を延長することを発表した。新たな移籍期間は2026年12月31日まで。契約により、期間中に鳥取と対戦する全ての公式戦に出場できない。東根はクラブ公式サイトを通じ、「ファン・サポーターの皆様の前でプレーするまでもう少しだけ時間をください。この選択が間違っていなかったと皆様にも認めてもらえるように、必ず闘