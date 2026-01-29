FC琉球は29日、MF池田廉(28)が大分トリニータから完全移籍で加入することを発表した。背番号は「46」となる。池田は拓殖大から2020年に琉球へ入団し、2023年に大分へ完全移籍。昨年12月に契約満了が発表されていた。クラブ公式サイトを通じて「はいさーい!」と挨拶し、「再び沖縄の地でプレー出来ることを嬉しく思います」と喜びを語っている。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●MF池田廉(いけだ・れん)■生年