寝ても肌の疲れが抜けにくい、いつものスキンケアが効きにくくなった…。そんな変化を感じやすくなるのが大人世代の肌です。年齢とともに回復力がゆるやかに低下し、乾燥やくすみ、ハリ不足が重なりやすくなるのも事実。だからこそ今必要なのは、守るだけでなく“立て直す”視点のリカバリーケア。今回は夜・朝・集中ケアの3方向から、大人肌を底上げしてくれるアイテムを紹介します。夜：寝ている間にコンディションを立て直す集