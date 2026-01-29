別れ際や、少し元気がなさそうなときに「何かあったら言って」と男性から声をかけられることはありませんか？優しい言葉ではありますが、この一言が自然に出る相手は限られています。男性は本命相手ほど、困ったときに自分を頼ってほしいという気持ちが強くなるものなのです。あなたの問題を“自分の問題”として捉えている男性は、本命の女性が何かトラブルを抱えていそうだと感じると、無意識に「放っておけない」と思うように。