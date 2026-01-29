雑誌『anan』の公式Xが更新され、timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のビジュアルが公開され、注目を集めている。 【動画】橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝『anan』ビジュアル／【画像】timelesz8人で表紙を飾った『anan』 ■落ち着いたトーンで魅せる、橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝の新たな表情 公開されたビジュアルでは、橋本、猪俣、篠塚の3人が、シックなブラウンを基調とした空間に身を置き、密な距離感で並ぶ