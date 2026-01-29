『星野源のオールナイトニッポン』の公式Instagramが更新され、星野源とバナナマンの日村勇紀とのショットを公開した。 【写真】ド派手なハットと光るペンダントを身につけた星野源とバナナマン日村勇紀 ■星野源のラジオ番組に駆けつけ誕生日を祝福する日村勇紀 1月27日に45歳の誕生日を迎えた星野。誕生日当日に『星野源のオールナイトニッポン』の放送があり、日村と放送作家のオークラ氏がスタジオまで誕