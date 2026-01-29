日糧製パン [札証] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.6％減の1億0100万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億8000万円→1億2000万円(前期は2億7400万円)に57.1％下方修正し、一転して56.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1億