コニシ [東証Ｐ] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.4％減の80.7億円に減り、通期計画の112億円に対する進捗率は72.1％にとどまり、5年平均の75.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.1％増の31.3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実