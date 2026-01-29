日立製作所 [東証Ｐ] が1月29日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比48.2％増の6385億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の7500億円→7600億円(前期は6157億円)に1.3％上方修正し、増益率が21.8％増→23.4％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が