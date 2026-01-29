ブルージェイズの主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手のワールド・ベールボール・クラシック（WBC）参戦が決定した。球団が28日（日本時間29日）、ドミニカ共和国代表として出場すると発表した。同選手がWBCに参加するのは初で、大きな話題となっている。 ■スーパースターの名前がずらり ゲレーロJr.は昨季、打率.292、23本塁打、84打点をマーク。チ