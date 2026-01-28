気になる男性がいても、その男性から「付き合える可能性低いかも」と思われてしまうと、なかなか恋愛は成就しないもの。そこで今回は、男性の恋心が冷める「女性の言動」を紹介します。メールやLINEの返信が遅いメールやLINEの返信が遅いだけで「付き合える可能性低いかも」と感じる男性は少なくありません。そういう男性は「返信が遅い＝好意がない」と考えているのです。また、女性からの返信が遅いだけで「そもそも連絡したのが