ピン芸人のやす子が29日、都内で行われた映画『HELP／復讐島』（30日日本公開）公開直前イベントに登壇。復讐したい人の実名を明かした。【動画】やす子、復讐したい芸人を告白「あの人は本当にクズ」ネットニュースに本音もスーツ姿の会社員ルックを着こなしたやす子は、登場早々に「やす子が復讐したいのは、NGの絶叫系の仕事を入れてくるマネージャーさんです！」と訴え、笑いを誘った。さらに、みなみかわ、お見送り芸人