不倫した夫と話し合って、謝罪も受けて、もう一度やり直すと決めた。それなのに、なぜか心が落ち着かない。「前に進もう」と思っているのに、気持ちがついてこない。再構築を選んだサレ妻が覚える“違和感“は、信頼が回復しきっていない状態で日常に戻ったときに自然に起こる反応です。生活は戻っているのに、心だけが戻らない家事も会話も以前と同じようにこなせている。それでも、ふとした瞬間に不安がよぎる。夫のスマホの通知