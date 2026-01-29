プロ野球・巨人は29日、球団公式マスコットガール「VENUS」のメンバーである松崎さやさんが、SHARP台湾のAQUOSスマートフォンの年間アンバサダーに起用されたことを発表しました。現役VENUSが球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初。今後はテレビCMやポスター、カタログ等のモデルとして活動するほか、台湾で行われる同社のイベントにも参加予定とのことです。松崎さんは起用にあたり「この度、台湾SHARPのAQUOS携帯