年齢とともに気になり始めるウエストのぼやけ感は、脂肪だけでなく「体をねじる動き」が減っていることも一因です。そこで取り入れたいのが、「腹斜筋」を効率よく刺激できるピラティスの簡単エクササイズ【ソー（のこぎり）】。座ったまま体幹と脇腹を同時に鍛えることができるので、腰まわりのラインの改善に直結します。ソー（のこぎり）（１）骨盤を立て背筋を伸ばして床に座り、両脚を無理のない自然な位置で開いて両腕を水平