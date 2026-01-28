毎日やることに追われて、「今日もあっという間に終わった」と感じる日が続いていませんか？特別な用事があるわけでもないのに、なぜかいつも忙しい。一方で、同じように仕事や家事をしていても、どこか余裕を感じさせる人もいます。この違いは、ズバリ“時間の使い方”にあります。“とりあえず後回し”が忙しさを作っている忙しさを感じやすい人ほど、気になることを先送りにしてしまいがち。「後でやろう」と思った小さな用事が