モデルのミランダ・カーがインスタグラムにて黒いミニワンピースをまとった姿を公開。長く美しい脚が際立つルックに「驚くほど美しい」と反響が寄せられた。【写真】はにかむ笑顔がかわいい黒のミニワンピをまとったミランダ・カーミランダは日本時間1月27日の投稿で、サングラスの絵文字を添え、黒いスクエアネックのロングスリーブミニワンピースにミュールとサングラスをコーディネートした姿を公開。そのクールな姿に、