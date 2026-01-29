毎日放送ラジオが２９日、新春社長会見を大阪市北区の同局で行い、原厳一郎社長が出席した。昨秋に早期大腸がんの治療のため、手術を受けた浜村淳の今後のラジオ編成について原社長は「今のところ改編について全く考えていない」ときっぱり。「浜村さんもきっちり治療されて復帰された。本当にお元気にしゃべっておられますので。ＭＢＳラジオの宝ですから、引き続き元気にしゃべってもらえれば」と話した。