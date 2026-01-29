法定限度を超える日利4％超の利息で現金を貸し付ける契約をしたとして、解体業の男2人が逮捕されました。 出資法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市の解体業の山本清志容疑者(37)と田中敦也容疑者(27)です。 岐阜県警によりますと、2人は2024年12月12日、岐阜県内に住む女性(47)に3万円を貸し付ける際、20日を返済期限として法定の利息を1万8650円超える2万円の利息を受け取る契約をした疑いがもたれています。 警