DAZNが発表DAZN Japan Investment 合同会社は29日、毎日新聞社と毎日放送（MBS）との共同で、インターネットスポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」で展開する「センバツ LIVE！」にて、2026年3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会（センバツ高校野球）を全試合無料でライブ配信すると発表。1月30日に行われる、出場32校が決定する選考委員会を無料でライブ配信することになった。DAZNでは「スポーツで日本を元気に！