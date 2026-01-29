オリックス・太田椋内野手（２４）が２９日、初の全試合出場へ「最強ボディー」に変ぼう中であることを明かした。２４日までチームメートの渡部、チームで打撃投手を務める父・暁（さとる）さん（５５）と愛媛・松山市内で合同自主トレ。「今年は本当に達成したい」と目標達成へ向け、新たな「特訓」に取り組んでいた。けがをしないこと、好不調の波をなくすことは、試合に出続けるために必要な条件。その両方を求め、トレーナ