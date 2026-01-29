鉄腕アトム型のギターが発売され、話題になっている。 【写真】見た目だけじゃなく音もいい！アトムギターの全貌 Xに投稿された動画で人気バンドNEEのギターボーカリスト、夕日さんが演奏するのは「アトムギター」。 足から炎を出し、片手を伸ばして飛ぶポーズのままギターになり、ザラザラと歪んだファズ特有の音を響かせている。ギターファンとアトムファンの注目を集め、投