歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、都内で自身が監督を務めたライブフィルム「月光ずっとこの光につながっていたんだ」（来月6日公開）の完成披露上映会に登壇した。同作は福山の故郷である長崎市に2024年10月に開業した長崎スタジアムシティでのこけら落としライブを収めたライブフィルム。自身初の大型フリーライブで、県内外から約53万の応募があった。現地と県内23カ所のライブビューイングと生配信も含め、計約32万人