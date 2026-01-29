衆議院選挙の期日前投票が始まりました。 【２９日に期日前投票ができる場所】 宇都宮市宇都宮市役所河内地区市民センター 足利市足利市役所コムファースト・ショッピングセンター 栃木市きららの杜とちぎ蔵の街楽習館 総合支所（大平・藤岡・都賀・西方・岩舟） 佐野市佐野市役所行政センター（田沼・葛生） 鹿沼市鹿沼市役所 日光市日光市