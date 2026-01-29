お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が28日に更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。2025年のベストバイを発表した。動画では昨年のベストバイをトップ3で発表。後藤は3位2位にそれぞれ100万円超の高級ギターを挙げたが、1位には「鈴廣かまぼこわさび漬け」を挙げた。同商品について「僕、スーパー行きますけど、必ず買う」といい「以前この番組で、田丸屋の話してましたけど、もうヘビ