厳しい寒さで厚手の衣類を身につける機会が増えるなか、ガスコンロに近づきすぎて火がつく「着衣発火」に注意です。【映像】着衣発火の様子（実際の映像）鍋を火にかけたあと身を乗り出す男性。近づきすぎてしまい服に火が燃え移ります。火はその後すぐに、全体に広がりました。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、ガスコンロの炎は目に見える部分以外にも広がっているため、離れているつもりでも燃え移る恐れがあると